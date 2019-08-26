Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri
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Sektörel güven endeksleri

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 artış kaydetti.

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Hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,5 iken bu ay yüzde 6,7 artarak 89,1 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 5,1 yükselerek 95 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışları ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 olurken, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 52,4 iken bu ay yüzde 6 yükselişle 55,5'e çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,5 ve 5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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