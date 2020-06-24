Sektörel güven endeksleri

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticarette yüzde 9,3, inşaat sektöründe 33,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 51,1 iken bu ay yüzde 8,5 artarak 55,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,6 yükselerek 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 13,7 artarak 87,8'e çıktı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 9,3 artarak 86,4'e yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17 artarak 48,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 28,9 artarak 96,8'e yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 58,5 iken bu ay yüzde 33,1 artarak 78 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 25,5 artarak 96,8'e çıktı.

İnşaat sektöründe haziranda girişimlerin yüzde 31,1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68,9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" mayısta yüzde 39,9 iken haziranda yüzde 36,8, "talep yetersizliği" mayısta yüzde 44,8 iken haziranda yüzde 34,5 ve "diğer faktörler" mayısta yüzde 47,3 iken haziranda yüzde 32,8 oldu.