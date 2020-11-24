Sektörel güven endeksleri

Güven endeksi kasımda geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,8 ve inşaat sektöründe yüzde 5,7 azalırken, perakende ticarette aynı düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 79,7 iken, kasımda yüzde 2,8 azalarak 77,5'e düştü

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,8 azalarak 74,8 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,9 düşerek 71,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,7 gerileyerek 85,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda değişmedi ve 95 düzeyinde kaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 85,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 artarak 109,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 90,6'ya düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ekimde 83,8 iken, kasımda yüzde 5,7 azalarak 79 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 10,3 azalarak 62,6'ya düştü. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,5 azalarak 95,4 oldu.???????

İnşaat sektöründe kasımda girişimlerin yüzde 32,8'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 67,2'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" ekim ayında yüzde 42,4 iken kasımda yüzde 42,7, "talep yetersizliği" ekimde yüzde 30,2 iken kasımda yüzde 34,2 ve "diğer faktörler" ekimde yüzde 16,2 iken kasımda yüzde 15,3 oldu.