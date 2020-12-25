Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık'ta aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 9.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7.8 ve inşaat sektöründe yüzde 7.2 düştü.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜrkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım'deki 77.5'ten, Aralık'ta yüzde 9.2 azalarak 70.4'e geriledi.Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 11.2 azalarak 66.4'e geriledi. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 9.8 azalarak 64.9'a geriledi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 7.1 azalarak 79.8'e geriledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 7.8 azalarak 87.6'ya geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14.4 azalarak 73'e geriledi. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1.1 azalarak 107.8'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 9.6 azalarak 81.9'a geriledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 79'dan Aralık ayında yüzde 7.2 azalarak 73.3'e geriledi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 9.5 azalarak 56.7'ye geriledi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5.7 azalarak 90'a geriledi.İnşaat sektöründe Aralık ayında girişimlerin yüzde 27.4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 72.6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Kasım ayındaki yüzde 42.7'den Aralık ayında yüzde 41.2'ye, "talep yetersizliği" Kasım ayındaki yüzde 34.2'den Aralık ayında yüzde 37.2'ye ve "diğer faktörler" Kasım ayındaki yüzde 15.3'ten Aralık ayında yüzde 23.1'e geriledi. (Grafik - Tablo)