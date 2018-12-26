Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

2 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi aralık ayında 81,5 oldu.

Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı, System.String[]
Hizmet sektörü güven endeksi aralık ayında 81,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 79,8 iken, Aralık ayında yüzde 2,2 oranında artarak 81,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 1,6 ve yüzde 0,7 artarak 75,3, 75,6 ve 93,7 değerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 96,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 6,3 oranında artarak 96,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,3 artarak 76,4, 118,1 ve 94,7 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56,6 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 55,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 13,5 azalarak 39,3 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 5,5 artarak 71,5 oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Aralık, Ekonomi
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