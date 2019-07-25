Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri açıklandı
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Sektörel güven endeksleri açıklandı

2 saat önce

Hizmet ve perakende ticaret sektörüne güven Temmuz'da azaldı, inşaat sektörüne arttı.

Sektörel güven endeksleri açıklandı, System.String[]
Hizmet ve perakende ticaret sektörüne güven Temmuz'da azaldı, inşaat sektörüne arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 85,4 iken, Temmuz ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 83,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 1,6 ve yüzde 2,1 azalarak 79,2, 77,8 ve 93,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3 oranında azalarak 90,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 0,9 ve yüzde 5,5 azalarak 79,7, 105,4 ve 86,3 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 52,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 50,4 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında artarak 52,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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