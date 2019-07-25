Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri açıklandı
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Sektörel güven endeksleri açıklandı

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,8 artış kaydetti.

Sektörel güven endeksleri açıklandı, System.String[]
Hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,8 artış kaydetti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:37 
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