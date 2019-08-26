Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri açıklandı
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Sektörel güven endeksleri açıklandı

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi Ağustos'ta yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 oldu.

Sektörel güven endeksleri açıklandı, System.String[]

Hizmet sektörü güven endeksi Ağustos'ta yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83,5 iken, Ağustos ayında yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.


Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 5,1 oranında artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8 oldu.


İnşaat sektörü güven endeksi 55,5 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında yüzde 6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
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