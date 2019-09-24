Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri açıklandı
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Sektörel güven endeksleri açıklandı

2 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül döneminde yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu.

Sektörel güven endeksleri açıklandı, System.String[]

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül döneminde yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89,1 iken, Eylül ayında yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1 artarak 87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,2 azalarak 95,4 oldu.


Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 2,7 oranında artarak 97,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,1, yüzde 1 ve yüzde 3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.


İnşaat sektörü güven endeksi 60,1 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, Eylül ayında yüzde 8,3 oranında artarak 60,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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