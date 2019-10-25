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Sektörel güven endeksleri açıklandı

9 dakika önce

Hizmet sektörü güven endeksi 2019 Ekim'de 90,7 oldu.

Sektörel güven endeksleri açıklandı, System.String[]

Hizmet sektörü güven endeksi 2019 Ekim'de 90,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 89,3 iken, Ekim ayında yüzde 1,6 oranında artarak 90,7 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 4,9 artarak 100,1 oldu. İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 azalarak 86,8 ve 85,3 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 102,3 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2 ve yüzde 7,7 artarak 93,3, 108 ve 105,6 değerlerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 65,1 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken, Ekim ayında yüzde 8,3 oranında artarak 65,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerini aldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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