Sektörel güven endeksleri Haziran'da arttı
13 dakika önce
– Sektörel güven endeksleri, Haziran ayında hizmette yüzde 7.5, perakendede yüzde 3.7 ve inşaatta yüzde 1.3 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
– Sektörel güven endeksleri, Haziran ayında hizmette yüzde 7.5, perakendede yüzde 3.7 ve inşaatta yüzde 1.3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, Haziran'da sektörel güven endeksleri hizmette 85.4'e, perakendede 93.2'ye ve inşaatta 50.4'e yükseldi.
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