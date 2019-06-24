Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endeksleri Haziran'da arttı
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Sektörel güven endeksleri Haziran'da arttı

13 dakika önce

– Sektörel güven endeksleri, Haziran ayında hizmette yüzde 7.5, perakendede yüzde 3.7 ve inşaatta yüzde 1.3 arttı.

Sektörel güven endeksleri Haziran'da arttı, System.String[]
– Sektörel güven endeksleri, Haziran ayında hizmette yüzde 7.5, perakendede yüzde 3.7 ve inşaatta yüzde 1.3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran'da sektörel güven endeksleri hizmette 85.4'e, perakendede 93.2'ye ve inşaatta 50.4'e yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran, Ekonomi
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