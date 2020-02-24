Sektörel güven endeksleri hizmette artarken, perakende ticaret ve inşaatta geriledi

Hizmet sektörü güven endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarken, perakende ticarette yüzde 2, inşaatta yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 95,2 iken bu ay yüzde 3,4 artarak 98,5'e yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4 artışla 105,7'yi gördü.

Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 3,2 yükselerek 95,1 değerini aldı, hizmetlere olan talep endeksi de yüzde 2,9 artışla 94,6 olarak kayıtlara geçti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta yüzde 2 azalarak 102,9'a geriledi. Perakende ticaret sektöründe mevcut mal stok seviyesi endeksi şubatta geçen aya göre yüzde 3 azalarak 107,8 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0,6 azalışla 105, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi de yüzde 2,4 düşerek 95,7 değerlerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 78,9 iken, şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 74,5 oldu. İnşaat sektöründe geçen aya göre, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 5,1 azalışla 88,5 olarak gerçekleşti. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi de yüzde 6,5 azalarak 60,4'e geriledi.

İnşaat sektöründe şubat ayında girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetlerini kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'i faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bildirdi. Bu sektörde faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "finansman sorunları" ocakta yüzde 48,5 iken şubatta yüzde 42,1 oldu. "Talep yetersizliği" faktörü geçen ay yüzde 36,1 iken şubatta yüzde 34,7'ye geriledi. "Hava şartları" faktörü de ocakta yüzde 15,5 iken bu ay yüzde 18,3 olarak kaydedildi.