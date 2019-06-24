Son Dakika Haberleri: Sektörel güven endekslerinde artış
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Sektörel güven endekslerinde artış

7 dakika önce

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

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Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı 'Sektörel Güven Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında yüzde 7,5 oranında artarak 85,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,6, yüzde 8 ve yüzde 6,2 artarak 81,6, 79,1 ve 95,6 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,7 oranında artarak 93,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4,2 artarak 82,1 ve 91,3 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 2,4 azalarak 106,3 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 50,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,3 oranında artarak 50,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 63,6 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 37,3 oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
ticaret, , haziran, inşaat, Ekonomi
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