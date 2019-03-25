Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü

– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.

– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 81.6'ya ve inşaatta 54.1'e yükselirken, perakendede 90.7'ye geriledi. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek

Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi

Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı

Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı