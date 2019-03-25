Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü

Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü

1 saat önce

– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.

Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü, System.String[]
– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 81.6'ya ve inşaatta 54.1'e yükselirken, perakendede 90.7'ye geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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