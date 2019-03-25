Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü (2)

Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü (2)

1 saat önce

– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.

Sektörel Güven Hizmet ve İnşaatta Arttı, Perakendede Düştü (2), System.String[]
– Sektörel güven endeksleri, Mart ayında hizmette yüzde 2.6 ve inşaatta yüzde 4.4 artarken, perakendede yüzde 0.1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 81.6'ya ve inşaatta 54.1'e yükselirken, perakendede 90.7'ye geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK'e göre, Mart ayında hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3.0, yüzde 3.2 ve yüzde 1.9 artışla 77.3, 74.8 ve 92.7 düzeylerine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3.9 düşüşle 82.1'e inerken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri de sırasıyla yüzde 4.0 ve yüzde 0.2 artışla 77 ve 112.9 düzeyine çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 6.1 artışla 41.6 ve 66.6'ya yükseldi. (Tablo ve Grafik) - Ayrıntılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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