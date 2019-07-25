Son Dakika Haberleri: Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi
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Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi

6 dakika önce

Sektörel güven endeksleri, Temmuz ayında hizmet ve perakende sektörlerinde gerilerken, inşaat sektöründe yükseldi.

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi, System.String[]
Sektörel güven endeksleri, Temmuz ayında hizmet ve perakende sektörlerinde gerilerken, inşaat sektöründe yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksleri hizmette yüzde 2.2 azalarak 83.5'e ve perakende de yüzde 3.0 düşüşle 90.4'e gerilerken, inşaatta yüzde 3.8 artarak 52.4'e yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
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