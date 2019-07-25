Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi

Sektörel güven endeksleri, Temmuz ayında hizmet ve perakende sektörlerinde gerilerken, inşaat sektöründe yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksleri hizmette yüzde 2.2 azalarak 83.5'e ve perakende de yüzde 3.0 düşüşle 90.4'e gerilerken, inşaatta yüzde 3.8 artarak 52.4'e yükseldi.