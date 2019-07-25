Son Dakika Haberleri: Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)
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Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)

1 saat önce

Sektörel güven endeksleri, Temmuz ayında hizmet ve perakende sektörlerinde gerilerken, inşaat sektöründe yükseldi.

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2), System.String[]
Sektörel güven endeksleri, Temmuz ayında hizmet ve perakende sektörlerinde gerilerken, inşaat sektöründe yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksleri hizmette yüzde 2.2 azalarak 83.5'e ve perakende de yüzde 3.0 düşüşle 90.4'e gerilerken, inşaatta yüzde 3.8 artarak 52.4'e yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
TÜİK'e göre, Temmuz ayında hizmet sektöründe geçen aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.9, yüzde 1.6 ve yüzde 2.1 azalarak 79.2, 77.8 ve 93.5 düzeylerine geriledi.
Perakende ticaret sektöründe Temmuz'da bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.9, yüzde 0.9 ve yüzde 5.5 azalarak 79.7, 105.4 ve 86.3 değerlerine geriledi.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre inşaat sektöründe geçen aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3.8 artarak sırasıyla 38.7 ve 66 değerlerini aldı. (Tablo ve Grafik)


- İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
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