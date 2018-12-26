Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Hizmet ve Perakendede Arttı, İnşaatta Düştü

Sektörel Güven Hizmet ve Perakendede Arttı, İnşaatta Düştü

1 saat önce

– Sektörel güven endeksleri, Aralık ayında, perakendede yüzde 6.3 ve hizmette yüzde 2.2 artarken, inşaatta yüzde 2.1 düştü.

Sektörel Güven Hizmet ve Perakendede Arttı, İnşaatta Düştü, System.String[]
–  Sektörel güven endeksleri, Aralık ayında, perakendede yüzde 6.3 ve hizmette yüzde 2.2 artarken, inşaatta yüzde 2.1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 81.5'e, perakendede 96.4'e yükselirken, inşaatta 55.4'e indi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.7, yüzde 1.6 ve yüzde 0.7 artarak 75.3, 75.6 ve 93.7 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13.1, yüzde 4.6 ve yüzde 3.3 artarak 76.4, 118.1 ve 94.7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 13.5 azalarak 39.3 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 5.5 artarak 71.5 oldu. (Grafik&Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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