Sektörel güven perakende ticaret ve inşaatta düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 düştü.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) "Sektörel güven endeksleri" verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat'ta yüzde 3.4 artarak 98.52'ye yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi de yüzde 4.0 artarak 105.7 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 3.2 artışla 95.1'e yükselirken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi de yüzde 2.9 artarak 94.6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Şubat'ta;

"Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 102.9'a geriledi. Perakende ticaret sektöründe önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 3.0 azalarak 107.8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0.6 azalarak 105.0'e, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise yüzde 2.4 azalarak 95.7'ye geriledi.

"İnşaat sektörü güven endeksi Ocak'ta 78.9 iken, Şubat ayında yüzde 5.7 azalarak 74.5 değerini aldı. İnşaat sektöründe önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 5.1 azalarak 88.5 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 6.5 azalarak 60.4'e geriledi."

Şubat'ta inşaat sektöründeki girişimlerin yüzde 35.2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64.8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ocak ayında yüzde 48.5 iken Şubat ayında yüzde 42.1, "talep yetersizliği" Ocak ayında yüzde 36.1 iken Şubat ayında yüzde 34.7 olurken, "hava şartları" Ocak ayında yüzde 15.5 iken Şubat ayında yüzde 18.3'e yükseldi. (Grafik - Tablo)