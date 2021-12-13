Sektörle Buluşmalar - 15 Tarih: 15/12/2021

Saat: 18. 00 - 19. 00

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak ev sahipliğinde düzenlenen Sektörle Buluşmalar etkinlikleri 2021-2022 akademik güz yarıyılında devam ediyor. Bu dönemin ilk konuğu UMB Global Partners A. Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Çetinkaya olacak. 15 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 18. 00'de Zoom üzerinden gerçekleşecek olan etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Ünsal Çetinkaya

Perakende sektöründe 23 yıllık tecrübeye sahip bir profesyonel olarak kariyerine 1995 yılında Türkiye'nin İlk Yüksek İndirim Zinciri olan BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A. Ş. 'de başlamıştır. Türkiye Perakende sektöründe 9000'i aşkın mağazası ile lider marka konumunda olan BİM'in başarı hikayesinin tüm aşamalarında aktif olarak yer almıştır. 2005-2010 yılları arasında BİM'de Satın Alma Genel Müdürü, 2010-2018 yılları arasında Operasyon Komitesi Üyesi çalışmıştır. İcra Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Türkiye'nin ilk Soft Discount Süpermarket Zinciri olan FİLE'nin de kurucularındandır. Ayrıca Marmara Bölgesinin ilk balık unu ve balık yağı tesisi BEYAZ ATAK ve Türkiye'nin 4. büyük unlu mamül dağıtım şirketi olan SICAK TAVA'nın Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.