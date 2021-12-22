Sektörle Buluşmalar - 16 - Son Dakika
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Sektörle Buluşmalar - 16

22.12.2021 06:13
Sektörle Buluşmalar - 16

Sektörle Buluşmalar - 16 Yer: Kavacık Yerleşkesi Konferans SalonuTarih: 23/12/2021Saat: 12. 30 - 13. 30İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Sektörle Buluşmalar'ın 23 Aralık 2021 tarihinde yapılacak seminer konuğu Anadolubank Yönetim Kurulu Üyesi Sencan Derebeyoğlu olacak.

Sektörle Buluşmalar - 16 Yer: Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 23/12/2021

Saat: 12. 30 - 13. 30

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Sektörle Buluşmalar'ın 23 Aralık 2021 tarihinde yapılacak seminer konuğu Anadolubank Yönetim Kurulu Üyesi Sencan Derebeyoğlu olacak. Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonumuzda saat 12. 30'da gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Sencan DEREBEYOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık anabilim dalından da yüksek lisans derecesi almıştır. 1984-1987 yılları arasında Siemens'te ve Anadolu Eksport'ta çalışmasının ardından, 1987 yılında Interbank'ta Yönetici Adayı olarak başladığı bankacılık kariyerine, 1990 yılında Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) devam etmiştir. 1992 yılında katıldığı Tekstilbank'ta (ICBC) 2008 yılı sonuna kadar sırasıyla Kredi Pazarlama Yönetmeni, Şube Müdürü, Grup Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2001-2008 yılları arasında Banka Risk Komitesi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında ise Denetim Komitesi Koordinatörü olarak da görev yapan Derebeyoğlu, 2009 yılından itibaren, Tekstilbank'ta (ICBC) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atandığı görevlerinin yanı sıra, GSD Holding A. Ş. bünyesindeki şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 9 Mart 2017 tarihinde Anadolubank'a katılan Derebeyoğlu, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

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Kaynak: Habermetre

Tekstil Bankası, Yüksek Lisans, Anadolubank, Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sektörle Buluşmalar - 16 - Son Dakika

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