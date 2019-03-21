Son Dakika Haberleri: Sektörle El Ele Ustalar Yarışıyor

Sektörle El Ele Ustalar Yarışıyor

1 saat önce

Samsun Mesleki Eğitim Merkezi, Maarif Hareketi kapsamında erkek berberliği alanında eğitim alan öğrenciler arasında saç kesim ve şekillendirme yarışması düzenledi.

Sektörle El Ele Ustalar Yarışıyor, System.String[]
Samsun Mesleki Eğitim Merkezi, Maarif Hareketi kapsamında erkek berberliği alanında eğitim alan öğrenciler arasında saç kesim ve şekillendirme yarışması düzenledi.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde, rehberlik servisinin öncülüğünde gerçekleşen yarışmanın açılış konuşmasını Erkek Berberliği Bölümü öğretmeni Malik Güleçyüz yaptı. Yarışmanın jüri üyeliğini Berberler Odası Başkanı ve Atakum Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Zabit Plan ve alanında uzman işletmecilerden İsmail Özkan ve Erkan Koç gerçekleştirdi.

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek daha iyi bir eğitim konusunda onları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada açıklamalarda bulunan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, sektörle el ele gerçekleştirdikleri her çalışmanın öğrencileri yarınlara motive ettiğini söyledi.

Zabit Plan'ın mesleğin önemi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdiği etkinlikte, sektörün içinden gelen ve alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren İsmail Özkan, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Yarışma sonrası dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, öğrenciler meslekle ilgili deneyim kazanma fırsatı buldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

İsmail Özkan, Samsun, Güncel
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