Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Düzce'de sağlık sektörü dışında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Düzce'de sağlık sektörü dışında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda; "Acil Obstetrik Bakım Programı" sektörel bilgilendirme ve değerlendirme sunumu yapılmış olup, belirlenen eksikliklere yönelik "İl Eylem Planı" güncellenmesi gerçekleştirildi. Türkiye'de anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konan "Acil Obstetrik Bakım Programı" geliyor. "Acil Obstetrik Bakım (AOB)" gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içinde meydana gelen anne ve bebeğinin hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanıyor. Programın hedefi önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmeyi amaçlıyor. Söz konusu toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri ile Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı katıldı. - DÜZCE

İl Sağlık Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor
Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]