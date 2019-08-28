Son Dakika Haberleri: Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü
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Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü

1 saat önce

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 düştü.

Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü, System.String[]
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, endeks;
sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.9,
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1 azaldı.
Verilere göre çalışılan saat endeksi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.2 azaldı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks;
-- sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.6,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32.1,
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.7 azaldı.
Brüt ücret maaş endeksi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.4 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks;
-- sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 ve
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.7 artarken,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 azaldı.
Saatlik işgücü maliyet endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks;
-- sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.7,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36.6,
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.9 arttı.
Saatlik kazanç endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.3 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks;
-- sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.3,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36.2,
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.1 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyet endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks;
-- sanayi sektöründe, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.7,
inşaat sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.3,
ticaret – hizmet sektöründe geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 arttı.
(Grafik &Tablo)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
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