Sektörlerde toplam ciro Şubat'ta yıllık yüzde 30.4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda yüzde 30.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında yıllık sanayi sektörü cirosu yüzde 37.7, inşaat cirosu yüzde 18.7, ticaret cirosu yüzde 32.8, hizmet cirosu yüzde 11.3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Şubat ayında aylık bazda inşaat cirosu yüzde 5.6, ticaret cirosu yüzde 1.0, hizmet cirosu yüzde 3.5 artarken, sanayi sektörü cirosu yüzde 0.5 azaldı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)