Sektörlerde toplam ciro Temmuz'da yüzde 11.7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Temmuz'da aylık bazda yüzde 11.7 ve yıllık bazda yüzde 20.2 yükseldi.

Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu

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İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti