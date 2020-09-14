Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Temmuz'da aylık bazda yüzde 11.7 ve yıllık bazda yüzde 20.2 yükseldi.
Toplam cirolar Temmuz'da aylık bazda;sanayi sektöründe yüzde 12.1, inşaat sektöründe yüzde 11.5, ticaret sektöründe yüzde 11.4, hizmet sektöründe yüzde 11.9 arttı.Toplam cirolar Temmuz'da yıllık bazda;sanayi sektöründe yüzde 20.2, inşaat sektöründe yüzde 14.9, ticaret sektöründe yüzde 32.9 artarken,
hizmet sektöründe yüzde 12.5 azaldı. (Grafik)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Sektörlerde toplam ciro Temmuz'da yüzde 11.7 arttı - Son Dakika Ekonomi