Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 20.5 arttı (2)

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 20.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam cironun ayrıntılarına bakıldığında; Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20.1, ticaret ciro endeksi yüzde 27.0, hizmet ciro endeksi yüzde 20.8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17.9 düştü.

Buna karşılık, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.8 arttı. Toplam cironun alt ayrıntılarına bakıldığında; Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3.5, ticaret ciro endeksi yüzde 0.7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8.7 azaldı, hizmet ciro endeksi ise aynı düzeyde kaldı.

TÜİK ciro endeksi verilerinde yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

- İstanbul