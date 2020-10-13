Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 23.5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Ağustos'ta aylık bazda yüzde 3.0, yıllık bazda yüzde 23.5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında yıllık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29.4, inşaat ciro endeksi yüzde 5.8, ticaret ciro endeksi yüzde 32.8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5.2 azaldı.TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında aylık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5.9, ticaret ciro endeksi yüzde 2.0, hizmet ciro endeksi yüzde 4.8 artarken,
inşaat ciro endeksi yüzde 6.1 azaldı. (Grafik)
- Kaynak: DHA
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