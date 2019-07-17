Son Dakika Haberleri: Sektörlerde toplam cirolar Mayıs'ta yıllık yüzde 14.4 arttı
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Sektörlerde toplam cirolar Mayıs'ta yıllık yüzde 14.4 arttı

1 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi ve hizmet sektörlerindeki yüksek artışlarla, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 14.4 arttı.

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs'ta yıllık yüzde 14.4 arttı, System.String[]
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi ve hizmet sektörlerindeki yüksek artışlarla, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 14.4 arttı. Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Ciro Endeksleri, Mayıs 2019" verilerine göre, yıllık bazda;
Sanayi sektöründe ciro yüzde 20.9,
Hizmet sektöründe ciro yüzde 22.8 ve
Ticaret sektöründe ciro yüzde 14.1 artarken,
İnşaat sektöründe ciro yüzde 20.7 azaldı,
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
"Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5.0 azaldı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.8 arttı. (Grafik&Tablo)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
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