Son Dakika Haberleri: Sektörlerde toplam cirolar temmuz 'da yıllık yüzde 12.6 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Sektörlerde toplam cirolar temmuz 'da yıllık yüzde 12.6 arttı

1 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışlarla, Temmuz 'da yıllık bazda yüzde 12.6 yükseldi.

Sektörlerde toplam cirolar temmuz 'da yıllık yüzde 12.6 arttı, System.String[]
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışlarla, Temmuz 'da yıllık bazda yüzde 12.6 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı.
TÜİK'in açıkladığı "Ciro Endeksleri, Temmuz  2019" verilerine göre, yıllık bazda;
Sanayi sektöründe ciro yüzde 12.5,
Hizmet sektöründe ciro yüzde 23,
Ticaret sektöründe ciro yüzde 12.2 artarken,
İnşaat sektöründe ciro yüzde 6.8 azaldı,
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
"Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.1 arttı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9.2 arttı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 arttı.
"Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.6 arttı." (Grafik & Tablo)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı
İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı Komşuların park kavgasında acı detay! Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sektörlerde toplam cirolar temmuz 'da yıllık yüzde 12.6 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]