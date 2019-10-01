Son Dakika Haberleri: Sektörün ana yüklenicileri zirvede buluşacak
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Sektörün ana yüklenicileri zirvede buluşacak

1 saat önce

Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte 2 – 3 Ekim tarihleri arasında II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

Sektörün ana yüklenicileri zirvede buluşacak, System.String[]

Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte 2 – 3 Ekim tarihleri arasında II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

Coşkunöz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31 
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