Sektörün ana yüklenicileri zirvede buluşacak
1 saat önce
Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte 2 – 3 Ekim tarihleri arasında II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.
Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte 2 – 3 Ekim tarihleri arasında II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31
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