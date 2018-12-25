Son Dakika Haberleri: “Sektörün ihracatı yüzde 126 arttı”

“Sektörün ihracatı yüzde 126 arttı”

31 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatı yüzde 41 artış kaydederek 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara yükseldi" dedi.

“Sektörün ihracatı yüzde 126 arttı”, System.String[]
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatı yüzde 41 artış kaydederek 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara yükseldi" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:03 

Ekonomi
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