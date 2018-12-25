“Sektörün ihracatı yüzde 126 arttı”
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatı yüzde 41 artış kaydederek 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara yükseldi" dedi.
Akdeniz
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Eylül
ayı ihracatı yüzde 41 artış kaydederek 809 milyon dolardan 1 milyar 144 milyon dolara yükseldi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:03
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