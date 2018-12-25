Son Dakika Haberleri: Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün

Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün

1 saat önce

Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.

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Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:28 

Türkiye, Ekonomi
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