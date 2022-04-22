Sektörün öncüleri öğrencilerle turizmi konuştu - Son Dakika
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Sektörün öncüleri öğrencilerle turizmi konuştu

22.04.2022 10:24
Sektörün öncüleri öğrencilerle turizmi konuştu

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Haftası etkinlikleri, "Sektör Öncüleri Turizm Öğrencileriyle Buluşuyor" konulu programıyla devam etti

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 46. Turizm Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son alarak Kartepe Park Otel Mavi Salonda gerçekleşen, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul'un Moderatörlüğünü yaptığı söyleşide; İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Başkanı Aytekin Şahinbaş, KOTİD Başkan Yardımcısı Cihan Emeksiz konuşmacı olarak yer aldı.

TURİZM KONUŞULDU

Programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Akpınar, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri katıldı. Turizm Sektöründe yaşanan gelişmeler, eksikler ve yapılması planlanan konuların masaya yatırıldığı söyleşi oldukça ilgi gördü.

PLAKET VERİLDİ

Öğrencilerin sektörle ilgili merak ettikleri konular soru cevap şeklinde konuşmacılar tarafından yanıtlandı. Programın sonunda konuklara plaket takdimi yapıldı. Etkinlik sonrasında protokol, katılımcılar, akademisyen ve öğrenciler Turizm Haftası anısına Turizm Fakültesi Yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından fakülteye ait kovboy köyünün gezilmesiyle etkinlik tamamlandı.

Kaynak: Bültenler
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