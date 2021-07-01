Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb - Son Dakika

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Antalya'nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi AŞ'yi ziyaret eden Vali Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi. " ifadelerini kullandı.

1997 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurularak, 2. 000'in üzerinde personeliyle PVC sistemleri üzerine üretim yapan ve " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" içinde yer alan ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi AŞ'yi ve ADOFİLM şirketini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, İcra Kurulu Başkanı Emre Aksoy'dan üretim faaliyetleri ve ürünler hakkında bilgi aldı.

70'i Aşkın Ülkeye İhracat

Son teknoloji cihazlarla 7 gün 24 saat üretim yaptıklarına ve bu ürünlerin 70'i aşkın ülkeye ihraç edildiğini aktaran İcra Kurulu Başkanı Aksoy; "Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerine son derece önem vermekteyiz. Gelişimimizin ve rekabetten sıyrılmamızın arkasında, Ar-Ge çalışmalarımıza verdiğimiz stratejik önem yer almakta. 'Dünyanın en kaliteli profili' dendiği zaman, dünya üzerinde akla gelen ilk markalardan biri olarak Türkiye'nin adını, dünya pazarlarında en kaliteli ürünler üreten ülkeler arasında ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye'de ve tüm dünyada güvenilir bir marka haline geldik. PVC sektörünün öncü ve en eski firmalarından birisi olarak sürekli yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak için Ar-Ge merkezimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. " diye konuştu.

Dünya Üzerinde Akla İlk Gelen Marka Olmak

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; "Antalya, ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Turizm ve tarımın yanında önemli bir sanayi şehriyiz. Şehrimizde sektöre yön veren, sektöründe öncü firmaların olduğunu görmek gurur verici. Her zaman dediğimiz gibi dünya pazarında marka ürünlerle yer bulabilir başarıyı bu şekilde yakalayabiliriz. Burada önemli olan sektörde öncü olmak. ADOPEN firmamızda bunu başarmış durumda. Sektöründe dünya üzerinde akla ilk gelen marka. Yerli ve milli sanayisi ile tüm dünyaya ihracat yapan önemli bir marka. Başarılarının devamını dilerim. " dedi.

Bilgi ve Birikimimizi Üretime Dönüştürmeliyiz

Dünya çapında markalar çıkarmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermemiz gerektiğini aktaran Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Firma yetkililerden Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldım. Ar-Ge'ye bu denli önem verilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü şunu unutmamalıyız ki; Ar-Ge ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalarla hem ülkemizi hem de şehrimizi daha ileriye götürebiliriz. Dünyanın teknolojide önde gelen ülkelerine baktığımızda Ar-Ge ve inovasyona çok önem verdiklerini, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını görmekteyiz. Biz de bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler ortaya koymalıyız. Bunu başarabilecek güce ve kudrete sahibiz. " Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 01 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 02 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 03 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 04

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