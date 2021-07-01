Üye Girişi
Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb - Son Dakika

Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb

01.07.2021 22:08
Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb, System.String[]

Tüm haberler için tıklayınız...Antalya'nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi AŞ'yi ziyaret eden Vali Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi. " ifadelerini kullandı.

Tüm haberler için tıklayınız...

Antalya'nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi AŞ'yi ziyaret eden Vali Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi. " ifadelerini kullandı.

1997 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurularak, 2. 000'in üzerinde personeliyle PVC sistemleri üzerine üretim yapan ve " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" içinde yer alan ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi AŞ'yi ve ADOFİLM şirketini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, İcra Kurulu Başkanı Emre Aksoy'dan üretim faaliyetleri ve ürünler hakkında bilgi aldı.

70'i Aşkın Ülkeye İhracat

Son teknoloji cihazlarla 7 gün 24 saat üretim yaptıklarına ve bu ürünlerin 70'i aşkın ülkeye ihraç edildiğini aktaran İcra Kurulu Başkanı Aksoy; "Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerine son derece önem vermekteyiz. Gelişimimizin ve rekabetten sıyrılmamızın arkasında, Ar-Ge çalışmalarımıza verdiğimiz stratejik önem yer almakta. 'Dünyanın en kaliteli profili' dendiği zaman, dünya üzerinde akla gelen ilk markalardan biri olarak Türkiye'nin adını, dünya pazarlarında en kaliteli ürünler üreten ülkeler arasında ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye'de ve tüm dünyada güvenilir bir marka haline geldik. PVC sektörünün öncü ve en eski firmalarından birisi olarak sürekli yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak için Ar-Ge merkezimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. " diye konuştu.

Dünya Üzerinde Akla İlk Gelen Marka Olmak

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; "Antalya, ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Turizm ve tarımın yanında önemli bir sanayi şehriyiz. Şehrimizde sektöre yön veren, sektöründe öncü firmaların olduğunu görmek gurur verici. Her zaman dediğimiz gibi dünya pazarında marka ürünlerle yer bulabilir başarıyı bu şekilde yakalayabiliriz. Burada önemli olan sektörde öncü olmak. ADOPEN firmamızda bunu başarmış durumda. Sektöründe dünya üzerinde akla ilk gelen marka. Yerli ve milli sanayisi ile tüm dünyaya ihracat yapan önemli bir marka. Başarılarının devamını dilerim. " dedi.

Bilgi ve Birikimimizi Üretime Dönüştürmeliyiz

Dünya çapında markalar çıkarmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermemiz gerektiğini aktaran Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Firma yetkililerden Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldım. Ar-Ge'ye bu denli önem verilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü şunu unutmamalıyız ki; Ar-Ge ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalarla hem ülkemizi hem de şehrimizi daha ileriye götürebiliriz. Dünyanın teknolojide önde gelen ülkelerine baktığımızda Ar-Ge ve inovasyona çok önem verdiklerini, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını görmekteyiz. Biz de bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler ortaya koymalıyız. Bunu başarabilecek güce ve kudrete sahibiz. " Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 01 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 02 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 03 Sektöründe Öncü Markaların Adresi OSB 04

Tüm haberler için tıklayınız...

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Plastik, Antalya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu 21:37 Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu ABD'den küstah rapor! Türkiye, 21:10 ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı 20:34 Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 19:18 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 18:31 Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı         
22:17
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti         
21:45
Normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi Normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi         
21:28
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı         
21:08
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan         
20:46
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı         
20:13
Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor         
19:35
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Türkiye'de sendikal alanda bir ilk! İşçiler 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandı Türkiye'de sendikal alanda bir ilk! İşçiler 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandı         
18:12
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 22:31:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sektöründe Öncü Markaların Adresi Osb - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement