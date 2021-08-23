Üye Girişi
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı - Son Dakika

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı

23.08.2021 11:18

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı Bozkurt'ta yaralar sarılıyor Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş yerlerinin tadilat ve onarım çalışmalarına başlandı.

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı

Bozkurt'ta yaralar sarılıyor

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş yerlerinin tadilat ve onarım çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve iş yeri de hasar gördü. Sel felaketinin en büyük yaşandığı Bozkurt ilçesinde de çok sayıda iş yeri zarar gördü. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bozkurt'ta dükkanları selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri, selde zarar gören iş yerlerinin tadilat ve onarım çalışmalarına hız verdi. Dükkanları hasar gören esnafın yaralarını sarmak için harekete geçen TOKİ, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı. Ayrıca balçıktan temizlenen iş yerlerine mermer döşemesi ve alçı da yapıyor. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan TOKİ, sel felaketinden bu yana sahaya 3 tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7.7 ton kör kasa getirdi. Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da arttıracağı öğrenildi.

"Çalışmaları çok güzel buluyoruz"

Bozkurt'ta nalbur dükkanı işlettiğini söyleyen Ahmet Aydın, "Allah razı olsun devletimizden. Çalışmalar çok güzel. Şu anda bizim her şeyimizi yapıyorlar. İnşallah daha da iyi olacak her şey. Ben dükkanımı kendi imkanlarımla yenileyemezdim. Her şeyim gitti çünkü, her şeyimi kaybettim. Paramız pulumuz, evimiz, iş yerimiz, her şeyimizi kaybettim. Devletimizden Allah razı olsun. Çalışmaları çok güzel buluyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir çalışma var şu anda. Devletimizin gücünü hissediyoruz, kendi imkanlarımızla yapmamız mümkün değildi" dedi.

"Selden iki dakikayla kurtuldum"

Büfe işletmecisi Musa Kartal ise "Öncelikle selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum, geride kalanlara da Allah'tan sabır diliyorum. Bu 60-70 yılda bir olan sel felaketi. Ben buradan iki dakika ile kurtuldum. Burada yan dükkanımda olan eczanedeki arkadaşlara da ben haber verdim. 20 yıldır tekel büfe işletiyorum. Allah verdi, Allah aldı diyelim. Tüylerim diken diken oldu. Hükümetimiz, devletimiz gerçekten Bozkurt'un üzerine çok duruyor ve durmaktadır da. Böyle giderse Bozkurt eskisinden daha güzel olacaktır inşallah"

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı

Kastamonu, Bozkurt, Toki, Sel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı 12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak 12:30 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış 12:24 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor 12:08 Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi 11:25 Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi 11:10 Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu 10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi 10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi

Son Dakika Haberleri
12:47 Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı
12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı
12:31 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor
12:29 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak
12:27 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu
12:23 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti
11:39 Rizespor, Oğulcan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
11:23 Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası anında yalanladı
Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı         
12:48
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu         
12:28
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor         
12:09
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti         
11:56
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36         
10:51
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı         
09:40
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 13:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement