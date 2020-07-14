SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU - Son Dakika

SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi.

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonuyla da görüntülendi. Görüntülerde; etkili sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aninden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği görülüyor.

'EŞİMİ GÖREMEYİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADIM'

Görüntüleri kayda alan ve böyle bir afet görmediğini anlatan Nezahat Bostancı, "Felaketti. Ben suyu görünce çekime başladım. Baktım ki üsten aşağı doğru kıyamet kopuyor. Eşim de dışarıdaydı, 'Mehmet içeri gel' diye bağırdım. Kütükler falan gelmeye başladı. Eşimi birden göremedim, kütükler eşimi aldı, götürdü diye düşündüm. Bağırmaya başladım, koştum diğer tarafa bir baktım orada duruyor. Çok korktuk, oğlumu da camdan yukarı aldım. Gece çok felaketti, 'sizi kurtaracağız' dediler ama yollar kapalıydı. Sabaha kadar oturduk" dedi.

'BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM'

Sel olduğu zaman dışarıda olduğunu söyleyen Mehmet Bostancı da, "Hanımımla beraber çay topluyorduk. O sırada hanıma, 'ben suya bakayım, bulanıklaşmaya başladı. Sen de çay toplamaya devam et' dedim. Yukarı çıktım ve ırmağının yönünün değiştiğini gördüm, yukardan bir heyelan geldi ve komşunun çay bahçesine gitti. Daha sonra aşağı doğru indim ve su hep yoldan aşağı geliyordu. Yol artık taşımaz hale geldi. Hanım bana 'içeri gel' diye bağırdı. Yukarıdan bir ağaç alabora şeklinde gelmeye başladı ve evin köşesine vurdu. Ben kendimi hemen merdivenin altına attım, bu sırada birkaç tane ağaç parçası geldi. Hanım da o sırada video çekiyormuş, bağırmaya başladı, 'baban gitti, sele karıştı' diye. Ben de mezarlığın yanına gittim. Heyecandan hiçbir şey diyemedim, kanım dondu. Rahmetli babamın mezarının yanına gittim, dua ettim, 'bizde geliyoruz' dedim. Beni pencereden görünce hepsi sevindi. Büyük bir korku yaşadık, 'sabaha kadar yağarsa ne yapacağız' dedik. Küçük bir ırmak vardı ama yukardan aşağıya heyelan gelince ırmağın yönü değişti. 62 yaşındayım, böyle yağmur görmedim? diye konuştu.

Madenli, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU - Son Dakika
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