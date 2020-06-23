Sel anını anlatırken gözleri doldu - Son Dakika

Sel anını anlatırken gözleri doldu

-Yağmur sonrası evleri sel bastı, vatandaşlar çaresiz kaldı

-Bu mahalledeki çoğu evler kullanılmaz hale geldi

-Evini su basan mahalle sakini Gülfer Küçük,

-"Kanalizasyon olmadığı için orada direkt buraya taşkın yaptı"

-Mahalle sakini Davut Özel,

-"Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün aniden başlayan sağanak yağış ve dolu sonrasında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yaşanan felaketi anlatan ev sahibi ise gözlerinin dolmasına engel olamadı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Çok şiddetli bir şekilde devam eden yağışların ardından, Zicirlikuyu mahallesinde bulunan İlknur ve Işıkçı sokakta bulunan birçok evi su bastı. Bir evin bahçesinde bulunan 80 civcivden 50 tanesi telef olurken, mahalle sakinleri ise sel nedeniyle çaresiz kaldı. Evlerinin içerisinde bulunan eşyaların tamamı da kullanılmaz hale gelirken, dolu nedeniyle de çoğu aracın camları kırıldı. Evleri, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri tamamen sular altına kalan ev sahipleri, yaşadıklarını o anları anlatırken, gözleri doldu.

"Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı"

Evini su basan mahalle sakini Gülfer Küçük, yaşadıklarını anlattı. Konuşurken gözleri dolan Küçük, "Görüyorsunuz eşyalarımız kullanılmaz halde. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evdeydik hiçbir şey yapamadık. Deniz taşkını gibi geldi su. Öylece gelip eve girdi. İlk defa olan bir şey. Yukarılara evler yapıldı. Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı. Bakıp kaldık, hiçbir şey yapamadık. AFAD ile görüştük. Gelip suları çektiler. Belediyeden falan geldiler, ama bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. 80 tane civciv vardı. Daha saymadık ne kadar kaldığını. 50 tanesi falan öldür sanırım" dedi.

"Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı"

Mahalle sakini Davut Özel ise giyecek ayakkabılarının bile kalmadığını belirterek, "Şehirleşme oluyor ama şehirleşme altyapı olarak olmuyor burada. Yağmur giderlerimiz yok. Yollarımız düzgün değil. Muhtara söylediğimizde, 'yazı yazdım sonuç bekliyorum' diyor. En son artık dün yaşanan yağmurda tarlanın o kadar çok olduğu yerde evlerimize su doldu. Eşyalarımız kullanılamaz halde. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı. Terlik ile geziyoruz. Yağmur yağacak diye korkuyoruz. Şu anda herkesin korkusu var. Komşularımızın maddi hasarları çok büyük. Kullanılacak hiçbir eşyamız yok. Araştırdığımız kadarıyla bir destek verilecekmiş ama bu destek cüzi miktarda. Bin- 2 bin liralardan bahsediliyor. Bu paralarla ikinci el bir şey bile alamazsınız. Bizim yıllarıdır kullandığımız eşyalar yok. Ben şu anda eşyalarımız gittiği için babamlarda kalıyorum. İtfaiye boşalttı, kendi imkanlarımızla temizledik. Kurtarmaya çalıştıklarımızı kurtardık ama mobilya olarak hiçbir şey kullanılacak halde değil. Bize bir yardım yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü bizim aşabileceğimiz bir sorun değil bu. Hepimiz maddi imkanları zor olan gariban mahallerde yaşayan insanlarız. Hepsi diz boyu suyun içindeydi. Kokmaya başladı şu anda. Bunlar kurusa bile kokacak. Halılarımız falan hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.