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Sel Artvin'i de esir aldı! Evler sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Sel Artvin'i de esir aldı! Evler sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı

22.07.2021 14:41

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği Rize için dün bir kez daha sağanak yağış ve heyelan uyarısı yapıldı. Bugün sabah saatlerinde yeniden etkili olan yağışlar nedeniyle şehir felaketi yaşarken, Artvin'den de benzer görüntüler geldi. Kentte evler sular altında kalırken, sel sularında mahsur kalan vatandaşlar botlar yardımıyla kurtarıldı.

Rize'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 6 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 236 binanın hasar gördüğü felakette kayıp olan 2 vatandaş ise halen aranıyor. Henüz geçen haftaki felaketin izleri silinmeden dün ve bugün şehirde etkili olan yağışlar hayatı bir kez daha felç etti.

Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

YAĞIŞLAR ARTVİN'DE DE ETKİLİ OLDU

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Arhavi Deresi'nin taşmasıyla şehir adeta göle döndü.

Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

BOTLARLA YARDIMA KOŞTULAR

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

BAKAN SOYLU BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

İşte Artvin'deki sel felaketinden görüntüler:

Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı



Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Sel Artvin'i de esir aldı! Evler sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı

Hisarcık, Artvin, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel Artvin'i de esir aldı! Evler sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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