Son Dakika Haberleri: Sel basan kıraathanede hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam ettiler
Son Dakika Güncel Haber

Sel basan kıraathanede hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam ettiler

40 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.

Sel basan kıraathanede hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam ettiler, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.

Sakarya'da dün etkisini gösteren sağanak yağış birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış birçok dükkanın da su dolmasına neden oldu. Karasu ilçesi 32 Evler mevkisinde bulunan ve sular altında kalan kıraathanede bulunan müşterilerin bir kısmı hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğraf ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. - SAKARYA
Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Ekrem İmamoğlu, su baskınları nedeniyle tatilini yarıda kesecek Eminönü'nde sular çekildi! İşte sel felaketinin ardından son durum FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 15:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel basan kıraathanede hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]