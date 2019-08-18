Sel basan kıraathanede hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam ettiler
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
'nın Karasu
ilçesinde dün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.
Sakarya'da dün etkisini gösteren sağanak yağış birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış birçok dükkanın da su dolmasına neden oldu. Karasu ilçesi 32 Evler mevkisinde bulunan ve sular altında kalan kıraathanede bulunan müşterilerin bir kısmı hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğraf ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. - SAKARYA
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