Son Dakika Haberleri: Sel Basan Mahallede Cadde ve Sokaklar Temizleniyor

Sel Basan Mahallede Cadde ve Sokaklar Temizleniyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, mahallelerde aşırı yağışların getirdiği çamur ve milleri temizliyor.

Sel Basan Mahallede Cadde ve Sokaklar Temizleniyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, mahallelerde aşırı yağışların getirdiği çamur ve milleri temizliyor.

Yunusemre Belediyesi aşırı yağışlar sonrası mahallelerde biriken çamur ve çöpleri temizliyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Akmescit ve Spil mahallelerinde suların getirdiği çamur ve milleri kamyonet, çöp taksi, greyder ve iş makineleri ile temizliyor. Çalışmayla su taşkınlarının neden olduğu izler silinirken; vatandaşlar çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Akmescit, Yunusemre, Güncel
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