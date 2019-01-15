Sel Basan Mahallede Cadde ve Sokaklar Temizleniyor

Yunusemre Belediyesi, mahallelerde aşırı yağışların getirdiği çamur ve milleri temizliyor.

Yunusemre Belediyesi, mahallelerde aşırı yağışların getirdiği çamur ve milleri temizliyor.



Yunusemre Belediyesi aşırı yağışlar sonrası mahallelerde biriken çamur ve çöpleri temizliyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Akmescit ve Spil mahallelerinde suların getirdiği çamur ve milleri kamyonet, çöp taksi, greyder ve iş makineleri ile temizliyor. Çalışmayla su taşkınlarının neden olduğu izler silinirken; vatandaşlar çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi