Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi - Son Dakika

Yeni bir hayat için geldiler, cehennemi yaşadılar! Sel, Emre'yi annesinin avucundan aldı

Selin vurduğu ilçede her yürekte ayrı bir dram: Sevdiklerimiz el sallayarak gitti

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde toplam 27 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kaybın bulunduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Özellikle Kastamonu Bozkurt'tan gelen görüntüler sel dehşetini gözler önüne sererken, dere yatağının taşmasıyla, derenin yanında bulunan evler yıkıldı.

KATILDIĞI HER PROGRAMDA UYARILARDA BULUNUYORDU

Her fırsatta dere yatağına ev yapılmaması konusunda katıldığı televizyon programlarında uyarı yapan İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, asıl sorunun dere yatağı değil iklim krizi olduğunu iddia edenlere sinirlendi.

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu.

"DERE İÇİNE APARTMAN DİK SONRA İKLİM KRİZİ"

Sosyal medya hesabından da kendisine selin iklim krizi nedeniyle oluştuğunu yazanlara öfkenen Kadıoğlu, duruma tepkisine şu ifadelerle yanıt verdi;

"Dere içine apartman dik sonra iklim krizi. Len bıraaak! Uzaktaki binalar sanki başka gezegende duruyor. Onlara iklim krizi neden yok.

İklim değişti çok yağdıysa tüm binalara değişti ve aynı yağmur yıkılan binanın yanındaki binaların üzerine de yağdı. Yıkılan bina ile yıkılmayan bina arasındaki fark sadece dere yatağına olan yakınlıktır. Dereye ev yapma sel alır NOKTA!"