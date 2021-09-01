Sel bölgesi eğitime hazırlandı, minikler okulla tanıştı - Son Dakika

Sel bölgesi eğitime hazırlandı, minikler okulla tanıştı

SİNOP - Sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesinde tüm okullar yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazır hale getirildi. Okul öncesi ve birinci sınıflar için bugün uyum eğitimlerine başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren öğrenci ve veliler Ayancık ilçesinde okullara akın etti. Sınıfları söylenerek okul bahçelerine alınan öğrenciler okulla tanıştı.

Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, "Okullarımız eğitim-öğretime hazır durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar" bilgisini vermişti.

Selden etkilenen Fatih İlkokulu da diğer okullar gibi eğitim öğretim yılı öncesi temizlenerek öğrenciler için hazır hale getirildi. Veli ve öğrencilerin burada da heyecanlı bir bekleyişi hakimdi. Sabah 09.00 itibarıyla öğrenciler öğretmenleri ve sınıflarıyla tanıştı. Uyum eğitimlerinde öğrenciler için keyifli geçti. Tanışmanın ardından bahçede bulun çocuk parkında öğretmenlerinin gözetiminde eğlendiler.

Velilerden Özlem Çetinkaya, "Çocuğum birinci sınıfa başlıyor. Heyecanlıyız. Selden sonra okulumuz da temizlenmiş. Okulumuzun durumu bayağı kötüydü. Ama içerisi şu an çok güzel. Çocuğumuzu gönül rahatlığıyla getirebildik" dedi.