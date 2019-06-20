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Sel bölgesi havadan görüntülendi

59 dakika önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından hasar gören bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Sel bölgesi havadan görüntülendi, System.String[]
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından hasar gören bölge, drone ile havadan görüntülendi.
İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınlarına yönelik İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülüyor.
Drone ile havadan yapılan çekimlerde, ekiplerin yol temizleme, devrilen ağaçları kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yer alıyor.
Selde zarar gören dere yataklarının düzeltilmesi için İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri iş makineleriyle çalışma yaparken AFAD, İller Bankası, Karayollarında görevli 25 kişi alt yapı, içme suyu ve ulaşım konularında hasar tespit çalışması yapıyor.
Öte yandan, Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki 18 evin zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Gölyaka, Düzce, Güncel
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