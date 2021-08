Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Selden etkilenen Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, "Biz hepimiz Türkiye'yiz ve et tırnak gibi birbirimizden ayrılamayız. Yurdumuzun herhangi bir yerinde bir felaket yaşandığı zaman o acıyı biz de hissediyoruz. Diyarbakır halkı geçmişten bu yana her zaman misafirperverliğiyle ve yardımseverliğiyle kim yere düşmüşse ona el uzatmıştır ve uzatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'nun başlattığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Biz de Varız" kampanyasına destek vermek için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi olarak 2 tır temizlik ürünü gönderdiklerini aktaran Bozkuş, şunları kaydetti:

"Kardeşlikler, dostluklar asıl böyle zamanlarda ortaya çıkar. Ülkemizin her bir köşesinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın bir sıkıntısı varsa başına bir acı, felaket gelmişse ona el uzatmamız gerekiyor. Bu tür zamanlarda birbirimizi unutmamız gerektiğine inanıyoruz. Elimizde ne kadar imkan varsa az veya çok bunu oradaki kardeşlerimize her zaman uzatmaya hazırız. Hep beraber yaraları sarma ve birbirimize destek olma zamanıdır. Biz hepimiz Türkiye'yiz ve et tırnak gibi birbirimizden ayrılamayız. Yurdumuzun herhangi bir yerinde bir felaket yaşandığı zaman o acıyı biz de hissediyoruz. Diyarbakır halkı geçmişten bu yana her zaman misafirperverliğiyle ve yardımseverliğiyle kim yere düşmüşse ona el uzatmıştır ve uzatmaya devam edecektir. Sel bölgesinde yaşananlar bizi derinden üzdü. Bu kapsamda biz de imkanlarımız ölçüsünde Kastamonu'ya 2 yardım tırı gönderdik. İnşallah gönderdiğimiz yardımlar bir yaraya derman olur."

Bozkuş, yardımların gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.