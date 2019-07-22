Son Dakika Haberleri: Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Fatma Töngel ile Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda bir ceset daha bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor. - DÜZCE
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]