Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
'nin Akçakoca
ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Düzce'nin Cumayeri
ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Fatma Töngel ile Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda bir ceset daha bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi. Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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