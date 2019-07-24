Son Dakika Haberleri: Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
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Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor

11 dakika önce

Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyorDÜZCE - Düzce'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik, arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapılıyor.

Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
DÜZCE - Düzce'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik, arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapılıyor.
Düzce'de 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde selde kaybolan ve henüz bulunamayan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının yanı sıra köy merkezlerinde yaşamın normale dönmesi için temizlik ve yol çalışmaları da sürüyor.
Sağlık hizmetlerinin de kesintisiz olarak verildiği sel bölgesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara katılan kişilerin mikroplardan etkilenmemesi için tetanoz aşısı yapıyor.
Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
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