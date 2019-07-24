Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
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Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyorDÜZCE - Düzce'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik, arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
DÜZCE - Düzce
'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik, arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapılıyor.
Düzce'de 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını
ve heyelan nedeniyle Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde selde kaybolan ve henüz bulunamayan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının yanı sıra köy merkezlerinde yaşamın normale dönmesi için temizlik ve yol çalışmaları da sürüyor.
Sağlık hizmetlerinin de kesintisiz olarak verildiği sel bölgesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri, çalışmalara katılan kişilerin mikroplardan etkilenmemesi için tetanoz aşısı yapıyor.
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