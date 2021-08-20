Sel bölgesinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengiye bürüdü - Son Dakika

Sel bölgesinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengiye bürüdü

Sel bölgesinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengiye bürüdü İki ayrı renkteki deniz havadan görüntülendi Kastamonu'nun sel vuran ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengine bürüdü.

Sel bölgesinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengiye bürüdü İki ayrı renkteki deniz havadan görüntülendi KASTAMONU - Kastamonu'nun sel vuran ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış denizi kahverengine bürüdü. Selin yaşandığı Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak sırasında vatandaşlar durak ve camii gibi alanlara sığınırken, yağmur nedeniyle İnebolu ilçesinde camii ve bazı iş yerlerini su bastı. Akşam saatlerinde yer yer başlayan şiddetli yağmur neticesinde ise denizin adeta rengi değişti. Yağmurun etkisiyle çamurların taşındığı deniz kahverengiye bürünürken, çift renkli deniz havadan görüntülendi.

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