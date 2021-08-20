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Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

20.08.2021 12:38
Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Şu ana kadar Sinop'ta 4, Bartın'da 5, Kastamonu'da ise 15 binanın yıkımını gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Şu ana kadar Sinop'ta 4, Bartın'da 5, Kastamonu'da ise 15 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Tespit edilen 295 binanın daha yıkımı yapılacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören yapılara ilişkin tespit çalışmalarını tamamladı.

Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık olarak selin başladığı ilk andan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda bölgede aralıksız çalıştıklarını aktaran Aslan, "Selden hemen sonra ilk olarak Bartın'a ardından da Kastamonu ve Sinop'a gittik. Gerek mobil laboratuvarlarımızla, gerekse özel yazılımlı dronelarımız ve insansız hava araçlarımızla bölgedeyiz." dedi.

"Şu an için girmediğimiz hiçbir ev kalmadı"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 600 kişilik ekiple yürüttükleri hasar tespit çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini belirten Aslan, "Bu kapsamda önce selden etkilenen alanlarımızı belirledik. Sonra belirlediğimiz bu alanlardaki hasarlı yapıları gerek muhtarlarımızdan gerek kaymakamlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda tespit ettik. Sonrasında da ekiplerimiz belirlenen adreslere giderek burada hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Selden etkilenen tüm bölgelerde hassas bir çalışma yürüttük. Şu an için girmediğimiz hiçbir ev kalmadı." diye konuştu.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 4 bin 749 binada 23 bin 139 birim incelendi

Bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Aslan, şöyle devam etti:

"Kastamonu'da 128 mahalle ve köyde 2 bin 405 binada 11 bin 256 bağımsız birimin hasar tespitini yaptık, 104 binada 263 bağımsız birimin acil yıkılacak/yıkık, 89 binada 165 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu belirledik. Sinop'ta 4 ilçede 109 mahalle ve köyde 2 bin 132 binada 9 bin 380 bağımsız birimi inceledik, 188 binada 299 bağımsız birimin acil yıkılacak/yıkık, 25 binada 29 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Bartın'ın Ulus ilçesinde 26 mahalle ve köyde 212 binada 503 bağımsız birimde incelemelerde bulunduk. 27 binada 36 bağımsız birimin acil yıkılacak/yıkık, 19 binada 29 bağımsız birimin de ağır hasarlı olduğunu belirledik. Şu ana kadar Sinop'ta 4, Bartın'da 5, Kastamonu'da ise 15 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Tespit edilen 295 binanın daha yıkımı yapılacak."

Aslan, "Acil yıkılacak binaların ardından ağır hasarlı yapıların da önümüzdeki süreçte yıkımları gerçekleştirilecek." dedi.

Hassas bir ortamda çalışılıyor

Aslan, hasar tespit alanında Türkiye'nin birçok ülkeye göre çok daha iyi bir konumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Deneyimli ve donanımlı bir ekiple her zaman afetlere hazırız. Ancak burada çok hassas bir durum söz konusu. Bakanlık olarak normal şartlarda yıkılması gereken hasarlı yapıları 2 gün içinde de yıkabiliriz ancak hassas bir ortamda çalışıyoruz. Bu yüzden daha dikkatli ve özenli davranmak zorundayız. Nitekim can kayıplarımız var. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Biz de normal hayata dönüşü en hızlı şekilde sağlamak için çalışmalarımızı çok dikkatli ve özenli bir şekilde aralıksız olarak yürütüyoruz."

Kastamonu, Bartın, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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